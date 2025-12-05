$42.180.02
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 13056 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 19462 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 32703 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 42562 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 37409 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 62781 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34436 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57289 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24656 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Російський дрон вбив двох чоловіків під час розвантаження ЗІЛу з дровами в Ізюмі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У місті Ізюм Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по вантажівці під час перевантаження дров загинули двоє чоловіків 52 та 67 років. На місці атаки виникла пожежа. Слідчі розслідують подію як воєнний злочин.

Російський дрон вбив двох чоловіків під час розвантаження ЗІЛу з дровами в Ізюмі

Два чоловіки загинули в Ізюмі на Харківщині внаслідок удару російського дрона по вантажівці під час перевантаження дров, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"5 грудня у місті Ізюм, під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем", - повідомили у прокуратурі.

На місці удару, як повідомляється, зайнялася пожежа.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Генпрокурор Кравченко: в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів05.12.25, 09:29 • 2358 переглядiв

Юлія Шрамко

