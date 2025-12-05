Російський дрон вбив двох чоловіків під час розвантаження ЗІЛу з дровами в Ізюмі

Два чоловіки загинули в Ізюмі на Харківщині внаслідок удару російського дрона по вантажівці під час перевантаження дров, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"5 грудня у місті Ізюм, під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем", - повідомили у прокуратурі.

На місці удару, як повідомляється, зайнялася пожежа.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

