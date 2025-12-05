Російський дрон вбив двох чоловіків під час розвантаження ЗІЛу з дровами в Ізюмі
Київ • УНН
У місті Ізюм Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по вантажівці під час перевантаження дров загинули двоє чоловіків 52 та 67 років. На місці атаки виникла пожежа. Слідчі розслідують подію як воєнний злочин.
Два чоловіки загинули в Ізюмі на Харківщині внаслідок удару російського дрона по вантажівці під час перевантаження дров, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"5 грудня у місті Ізюм, під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем", - повідомили у прокуратурі.
На місці удару, як повідомляється, зайнялася пожежа.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Генпрокурор Кравченко: в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів05.12.25, 09:29 • 2358 переглядiв