Российский дрон убил двух мужчин во время разгрузки ЗИЛа с дровами в Изюме

Двое мужчин погибли в Изюме Харьковской области в результате удара российского дрона по грузовику во время перегрузки дров, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"5 декабря в городе Изюм, во время перегрузки дров из автомобиля ЗИЛ в тягач, по транспортному средству попал ударный беспилотник. В результате атаки БпЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с автомобилем", - сообщили в прокуратуре.

На месте удара, как сообщается, начался пожар.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

