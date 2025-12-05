$42.180.02
11:17 • 11105 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 13327 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 19700 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 32945 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 42748 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 37515 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 63026 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34461 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57318 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24666 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Российский дрон убил двух мужчин во время разгрузки ЗИЛа с дровами в Изюме

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В городе Изюм Харьковской области в результате удара российского беспилотника по грузовику во время перегрузки дров погибли двое мужчин 52 и 67 лет. На месте атаки возник пожар. Следователи расследуют произошедшее как военное преступление.

Российский дрон убил двух мужчин во время разгрузки ЗИЛа с дровами в Изюме

Двое мужчин погибли в Изюме Харьковской области в результате удара российского дрона по грузовику во время перегрузки дров, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"5 декабря в городе Изюм, во время перегрузки дров из автомобиля ЗИЛ в тягач, по транспортному средству попал ударный беспилотник. В результате атаки БпЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с автомобилем", - сообщили в прокуратуре.

На месте удара, как сообщается, начался пожар.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Генпрокурор Кравченко: в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений05.12.25, 09:29 • 2360 просмотров

Юлия Шрамко

