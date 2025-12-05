Российский дрон убил двух мужчин во время разгрузки ЗИЛа с дровами в Изюме
Киев • УНН
В городе Изюм Харьковской области в результате удара российского беспилотника по грузовику во время перегрузки дров погибли двое мужчин 52 и 67 лет. На месте атаки возник пожар. Следователи расследуют произошедшее как военное преступление.
Двое мужчин погибли в Изюме Харьковской области в результате удара российского дрона по грузовику во время перегрузки дров, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"5 декабря в городе Изюм, во время перегрузки дров из автомобиля ЗИЛ в тягач, по транспортному средству попал ударный беспилотник. В результате атаки БпЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с автомобилем", - сообщили в прокуратуре.
На месте удара, как сообщается, начался пожар.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Генпрокурор Кравченко: в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений05.12.25, 09:29 • 2360 просмотров