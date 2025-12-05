$42.200.13
20:25 • 3396 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 6666 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 12040 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 23151 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 21559 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 35357 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20820 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21083 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21323 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29770 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Теги
Автори
На Харківщині російські БпЛА атакували Чугуївську громаду, пошкоджено промислове підприємство

Київ • УНН

 • 48 перегляди

росіяни атакували Чугуївську громаду на Харківщині, вразивши непрацююче промислове підприємство. Пошкоджено адміністративний корпус, виникла пожежа, постраждалих немає.

На Харківщині російські БпЛА атакували Чугуївську громаду, пошкоджено промислове підприємство

Ввечері у четвер, 4 грудня, росіяни атакували Чугуївську громаду Харківської області. Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва, інформує УНН.

Деталі

За її словами, БпЛА росіян вразили непрацююче промислове підприємство - пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа.

"Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання. Його площа та збитки встановлюються. Інформація щодо потерпілих на даний час не надходила

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що зафіксовано прильот 3 БПЛА у віддаленому мікрорайоні Чугуєва, при цьому влучання відбулося в будівлю, яка раніше вже була знищена обстрілами.

Внаслідок даного обстрілу виникла пожежа, постраждалі особи відсутні. Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання", - додала Мінаєва.

Нагадаємо

Окупанти 1 грудня атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині. Внаслідок удару FPV-дроном двоє чоловіків 40 та 47 років отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

