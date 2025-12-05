На Харківщині російські БпЛА атакували Чугуївську громаду, пошкоджено промислове підприємство

Ввечері у четвер, 4 грудня, росіяни атакували Чугуївську громаду Харківської області. Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва, інформує УНН.

За її словами, БпЛА росіян вразили непрацююче промислове підприємство - пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа.

"Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання. Його площа та збитки встановлюються. Інформація щодо потерпілих на даний час не надходила