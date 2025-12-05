На Харківщині російські БпЛА атакували Чугуївську громаду, пошкоджено промислове підприємство
Київ • УНН
росіяни атакували Чугуївську громаду на Харківщині, вразивши непрацююче промислове підприємство. Пошкоджено адміністративний корпус, виникла пожежа, постраждалих немає.
Ввечері у четвер, 4 грудня, росіяни атакували Чугуївську громаду Харківської області. Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва, інформує УНН.
Деталі
За її словами, БпЛА росіян вразили непрацююче промислове підприємство - пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа.
"Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання. Його площа та збитки встановлюються. Інформація щодо потерпілих на даний час не надходила
Також вказується, що зафіксовано прильот 3 БПЛА у віддаленому мікрорайоні Чугуєва, при цьому влучання відбулося в будівлю, яка раніше вже була знищена обстрілами.
Внаслідок даного обстрілу виникла пожежа, постраждалі особи відсутні. Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання", - додала Мінаєва.
Нагадаємо
Окупанти 1 грудня атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині. Внаслідок удару FPV-дроном двоє чоловіків 40 та 47 років отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.
