20:25 • 3398 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 6668 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 12042 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 23152 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 21559 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 35357 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20820 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21083 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21323 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29770 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
В Харьковской области российские БПЛА атаковали Чугуевскую громаду, повреждено промышленное предприятие

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Россияне атаковали Чугуевскую громаду в Харьковской области, поразив неработающее промышленное предприятие. Поврежден административный корпус, возник пожар, пострадавших нет.

В Харьковской области российские БПЛА атаковали Чугуевскую громаду, повреждено промышленное предприятие

Вечером в четверг, 4 декабря, россияне атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева, информирует УНН.

Детали

По ее словам, БПЛА россиян поразили неработающее промышленное предприятие - повреждено здание административного корпуса, возник пожар.

"Сотрудниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания. Его площадь и ущерб устанавливаются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала

- говорится в сообщении.

Также указывается, что зафиксирован прилет 3 БПЛА в отдаленном микрорайоне Чугуева, при этом попадание произошло в здание, которое ранее уже было уничтожено обстрелами.

В результате данного обстрела возник пожар, пострадавшие лица отсутствуют. Сотрудниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", - добавила Минаева.

Напомним

Оккупанты 1 декабря атаковали авто с гражданскими в селе Клинова-Новоселовка на Харьковщине. В результате удара FPV-дроном двое мужчин 40 и 47 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы.

рф атаковала железную дорогу: в Харьковской области пострадал железнодорожник, повреждены депо, ремонтный цех и вокзал в Днепре18.11.25, 08:19 • 3678 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Харьковская область
Чугуев