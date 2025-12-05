В Харьковской области российские БПЛА атаковали Чугуевскую громаду, повреждено промышленное предприятие
Россияне атаковали Чугуевскую громаду в Харьковской области, поразив неработающее промышленное предприятие. Поврежден административный корпус, возник пожар, пострадавших нет.
Вечером в четверг, 4 декабря, россияне атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева, информирует УНН.
По ее словам, БПЛА россиян поразили неработающее промышленное предприятие - повреждено здание административного корпуса, возник пожар.
"Сотрудниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания. Его площадь и ущерб устанавливаются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала
Также указывается, что зафиксирован прилет 3 БПЛА в отдаленном микрорайоне Чугуева, при этом попадание произошло в здание, которое ранее уже было уничтожено обстрелами.
В результате данного обстрела возник пожар, пострадавшие лица отсутствуют. Сотрудниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", - добавила Минаева.
Оккупанты 1 декабря атаковали авто с гражданскими в селе Клинова-Новоселовка на Харьковщине. В результате удара FPV-дроном двое мужчин 40 и 47 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы.
