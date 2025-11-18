рф атаковала железную дорогу: в Харьковской области пострадал железнодорожник, повреждены депо, ремонтный цех и вокзал в Днепре

россия ночью атаковала железнодорожную инфраструктуру в Украине, в Харьковской области пострадал железнодорожник, в Днепре повреждены пригородное депо, ремонтный цех и вокзал, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

Ночью россия ударила по железнодорожной инфраструктуре в Днепре. К счастью, без пострадавших. Критические повреждения десятками БПЛА получило пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Второй раз за время большой войны враг массированно бьет по нему. Существенно разрушен основной ремонтный цех. Поврежден вокзал в Днепре - написал Кулеба в Telegram.

По его словам, уже начат разбор завалов, оперативное восстановление.

Несмотря на это, отметил он, утренние электрички из Днепра отправлены по графику.

По данным ГСЧС, в Днепре пострадали два человека – 59-летняя женщина и 67-летний мужчина.

Также враг нанес удары по ряду железнодорожных станций на Харьковщине. В Берестине травмирован железнодорожник, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены вагоны и другая инфраструктура четырех станций - сообщил Кулеба.

"Террористические удары прицельно направлены на уничтожение логистической системы. Но несмотря на обстрелы, делаем все возможное, чтобы держать сообщение между общинами, оперативно восстанавливать полноценное движение по всем направлениям", - подчеркнул вице-премьер.

