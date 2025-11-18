рф атакувала залізницю: на Харківщині постраждав залізничник, пошкоджено депо, ремонтний цех і вокзал у Дніпрі
Київ • УНН
Вночі росія атакувала залізничну інфраструктуру в Дніпрі, пошкодивши приміське депо та вокзал. Також ворог завдав ударів по низці залізничних станцій на Харківщині, травмовано залізничника.
росія вночі атакувала залізничну інфраструктуру в Україні, у Харківській області постраждав залізничник, у Дніпрі пошкоджено приміське депо, ремонтний цех і вокзал, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише УНН.
Уночі росія вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. На щастя, без постраждалих. Критичні ураження десятками БПЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі
З його слів, уже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення.
Попри це, зазначив він, ранкові електрички з Дніпра відправлено за графіком.
За даними ДСНС, у Дніпрі постраждали двоє людей – 59-річна жінка та 67-річний чоловік.
Також ворог завдав удари по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій
"Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками", - наголосив віцепрем'єр.
