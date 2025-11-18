В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин

У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі поранення під час ракетної атаки на Берестин у ніч проти 18 листопада. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.

В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на м. Берестин - йдеться у дописі чиновника.

За словами Синєгубова, наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

В ніч на 18 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Берестин на Харківщині. Раніше повідомлялося, що 9 людей постраждали, включаючи 16-річного хлопця.

