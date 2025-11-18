В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин

$42.040.02
17 листопада, 16:21 • 14757 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 28089 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 26204 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 27160 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 26183 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 21631 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 51071 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26072 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19870 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22393 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
САП просить взяти Чернишова під варту з альтернативою внесення 55 млн грн застави17 листопада, 16:01 • 5654 перегляди
Це передвоєнна ситуація: начальник Генштабу ЗС Польщі відреагував на диверсії та кібератаки17 листопада, 16:50 • 3118 перегляди
Колишнього лідера Валенсії допитують через смертельні повені в Іспанії17 листопада, 17:04 • 3222 перегляди
Обрання запобіжного заходу Чернишову: суд оголосив про паузу в засіданні до завтра17 листопада, 19:04 • 3362 перегляди
Вчені виявили загублений континент Землі, який зник 155 мільйонів років тому17 листопада, 19:09 • 5266 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 51074 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 85251 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 78432 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 135550 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 113154 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Чернишов
Олег Синєгубов
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Велика Британія
Дніпро (місто)
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 20881 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 29165 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 29699 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 23405 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 42566 перегляди
В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин

Київ • УНН

 • 406 перегляди

17-річна дівчина померла в лікарні від важких поранень, отриманих під час ракетної атаки на Берестин 18 листопада. Загалом постраждали дев'ять осіб, семеро з них госпіталізовані з вибуховими травмами.

В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин

У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі поранення під час ракетної атаки на Берестин у ніч проти 18 листопада. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.  

В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на м. Берестин

- йдеться у дописі чиновника.

За словами Синєгубова, наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо

В ніч на 18 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Берестин на Харківщині. Раніше повідомлялося, що 9 людей постраждали, включаючи 16-річного хлопця.

У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)17.11.25, 23:59 • 1312 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область