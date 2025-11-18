В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин
Київ • УНН
17-річна дівчина померла в лікарні від важких поранень, отриманих під час ракетної атаки на Берестин 18 листопада. Загалом постраждали дев'ять осіб, семеро з них госпіталізовані з вибуховими травмами.
У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі поранення під час ракетної атаки на Берестин у ніч проти 18 листопада. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.
В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на м. Берестин
За словами Синєгубова, наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо
В ніч на 18 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Берестин на Харківщині. Раніше повідомлялося, що 9 людей постраждали, включаючи 16-річного хлопця.
У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)17.11.25, 23:59 • 1312 переглядiв