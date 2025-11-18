В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения в результате ракетной атаки на Берестин

В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения во время ракетной атаки на Берестин в ночь на 18 ноября. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения в результате ракетной атаки на г. Берестин - говорится в сообщении чиновника.

По словам Синегубова, сейчас известно о 9 пострадавших, семеро из которых госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс.

Напомним

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин на Харьковщине. Ранее сообщалось, что 9 человек пострадали, включая 16-летнего парня.

В Днепре в результате атаки РФ повреждено здание редакции Суспільного и Украинского радио (видео)