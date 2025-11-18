В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения в результате ракетной атаки на Берестин

$42.040.02
17 ноября, 16:21 • 14497 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 27301 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 25574 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 26530 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 25813 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 21508 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 50717 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26049 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19863 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22383 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину 17 ноября, 15:34 • 3732 просмотра
Они хотят "пересидеть" Трампа: в ЦПД прокомментировали слова медведева о сроках завершения "СВО" 17 ноября, 15:41 • 12347 просмотра
Редкий полет: На авиашоу в Дубае пересеклись американский и российский самолеты-невидимки – Bloomberg 17 ноября, 15:45 • 8254 просмотра
САП просит взять Чернышова под стражу с альтернативой внесения 55 млн грн залога 17 ноября, 16:01 • 4976 просмотра
Ученые обнаружили затерянный континент Земли, исчезнувший 155 миллионов лет назад 17 ноября, 19:09 • 4548 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 50718 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября 16 ноября, 08:19 • 84994 просмотра
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 84994 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии 16 ноября, 07:00 • 78202 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные 14 ноября, 13:27 • 135311 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс 14 ноября, 13:14 • 112933 просмотра
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 112933 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Днепр
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении 17 ноября, 13:40 • 20775 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety 17 ноября, 09:03 • 28995 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру 17 ноября, 08:31 • 29540 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие 16 ноября, 21:02 • 23260 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство 14 ноября, 16:53 • 42422 просмотра
В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения в результате ракетной атаки на Берестин

Киев • УНН

 • 204 просмотра

17-летняя девушка скончалась в больнице от тяжелых ранений, полученных во время ракетной атаки на Берестин 18 ноября. Всего пострадали девять человек, семеро из них госпитализированы с взрывными травмами.

В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения в результате ракетной атаки на Берестин

В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения во время ракетной атаки на Берестин в ночь на 18 ноября. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения в результате ракетной атаки на г. Берестин

- говорится в сообщении чиновника.

По словам Синегубова, сейчас известно о 9 пострадавших, семеро из которых госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс.

Напомним

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин на Харьковщине. Ранее сообщалось, что 9 человек пострадали, включая 16-летнего парня.

В Днепре в результате атаки РФ повреждено здание редакции Суспільного и Украинского радио (видео)17.11.25, 23:59 • 1092 просмотра

Вита Зеленецкая

