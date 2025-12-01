російський безпілотник атакував авто з цивільними на Харківщині, двоє чоловіків госпіталізовані

$42.270.07
17:14 • 8144 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 14336 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 15327 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 16786 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 19618 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 20565 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 21741 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 41007 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20114 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 39770 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Популярнi новини
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 23179 перегляди
Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ1 грудня, 14:09 • 4352 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України1 грудня, 14:10 • 9174 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 14481 перегляди
Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду16:59 • 5738 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 14486 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 23184 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 32725 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 41010 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 39771 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Європа
Литва
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 22948 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 25477 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 82360 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 58679 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 74951 перегляди
російський безпілотник атакував авто з цивільними на Харківщині, двоє чоловіків госпіталізовані

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Окупанти 1 грудня атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині. Внаслідок удару FPV-дроном двоє чоловіків 40 та 47 років отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

російський безпілотник атакував авто з цивільними на Харківщині, двоє чоловіків госпіталізовані

Окупанти у понеділок, 1 грудня, атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині, двоє чоловіків отримали поранення. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Деталі

Зазначається, що близько 16:00 росіяни вдарили ворожим безпілотником по Золочівській громаді.

Влучання FPV-дрона в автомобіль відбулось у селі Клинова-Новоселівка. Постраждали двоє місцевих жителів – 40 та 47 років. Чоловіки отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

15 листопада військові рф обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинуло троє цивільних у Микільському та Херсоні.

Атаки рф, спрямовані на цивільне населення України, є воєнними злочинами - глава МЗС Бельгії16.11.25, 04:29 • 12421 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКримінал та НП
Село
Війна в Україні
Національна поліція України
Харківська область
Україна