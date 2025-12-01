російський безпілотник атакував авто з цивільними на Харківщині, двоє чоловіків госпіталізовані
Київ • УНН
Окупанти 1 грудня атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині. Внаслідок удару FPV-дроном двоє чоловіків 40 та 47 років отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.
Окупанти у понеділок, 1 грудня, атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині, двоє чоловіків отримали поранення. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Національної поліції України.
Деталі
Зазначається, що близько 16:00 росіяни вдарили ворожим безпілотником по Золочівській громаді.
Влучання FPV-дрона в автомобіль відбулось у селі Клинова-Новоселівка. Постраждали двоє місцевих жителів – 40 та 47 років. Чоловіки отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували
Вказується, що за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
15 листопада військові рф обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинуло троє цивільних у Микільському та Херсоні.
Атаки рф, спрямовані на цивільне населення України, є воєнними злочинами - глава МЗС Бельгії16.11.25, 04:29 • 12421 перегляд