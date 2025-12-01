российский беспилотник атаковал авто с гражданскими на Харьковщине, двое мужчин госпитализированы
Киев • УНН
Оккупанты 1 декабря атаковали авто с гражданскими в селе Клиновая-Новоселовка на Харьковщине. В результате удара FPV-дроном двое мужчин 40 и 47 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Оккупанты в понедельник, 1 декабря, атаковали автомобиль с гражданскими в селе Клиновая-Новоселовка на Харьковщине, двое мужчин получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.
Подробности
Отмечается, что около 16:00 россияне ударили вражеским беспилотником по Золочевской общине.
Попадание FPV-дрона в автомобиль произошло в селе Клиновая-Новоселовка. Пострадали двое местных жителей – 40 и 47 лет. Мужчины получили осколочные ранения. Их госпитализировали
Указывается, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
15 ноября военные РФ обстреляли Херсонщину, в результате чего погибли трое гражданских в Никольском и Херсоне.
