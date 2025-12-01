российский беспилотник атаковал авто с гражданскими на Харьковщине, двое мужчин госпитализированы

Оккупанты в понедельник, 1 декабря, атаковали автомобиль с гражданскими в селе Клиновая-Новоселовка на Харьковщине, двое мужчин получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Отмечается, что около 16:00 россияне ударили вражеским беспилотником по Золочевской общине.

Попадание FPV-дрона в автомобиль произошло в селе Клиновая-Новоселовка. Пострадали двое местных жителей – 40 и 47 лет. Мужчины получили осколочные ранения. Их госпитализировали