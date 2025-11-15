Атака росіян на Херсонщину: троє цивільних загинули, шестеро поранені
Київ • УНН
15 листопада військові рф обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинуло троє цивільних у Микільському та Херсоні. Ще шестеро людей отримали поранення у Херсоні, Білозерці та Комишанах, пошкоджено будинки.
Внаслідок ворожих атак 15 листопада на Херсонщині загинуло троє цивільних, ще шестеро дістали поранень. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури.
Деталі
Зазначається, що у суботу військові рф обстріляли населені пункти Херсонщини з артилерії та атакували дронами різних типів.
Станом на 17:30 відомо про трьох загиблих цивільних: чоловіка у Микільському та чоловіка і жінку у Херсоні. Поранень зазнали шестеро людей - четверо мешканців Херсона, а також по одній людині у Білозерці та Комишанах. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, кіоск та автомобіль
Вказується, що прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів і документують воєнні злочини, вчинені збройними формуваннями держави-агресора.
Нагадаємо
За три роки після звільнення Херсона прокурори зафіксували 36 827 злочинів проти миру та безпеки людства. Засуджено 41 особу, троє отримали довічне ув'язнення; загинуло 1990 українців, включаючи 44 дитини.
