Атака россиян на Херсонщину: трое мирных жителей погибли, шестеро ранены
Киев • УНН
15 ноября военные РФ обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли трое мирных жителей в Никольском и Херсоне. Еще шесть человек получили ранения в Херсоне, Белозерке и Камышанах, повреждены дома.
В результате вражеских атак 15 ноября в Херсонской области погибли трое мирных жителей, еще шестеро получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.
Подробности
Отмечается, что в субботу военные РФ обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и атаковали дронами различных типов.
По состоянию на 17:30 известно о трех погибших гражданских: мужчине в Никольском и мужчине и женщине в Херсоне. Ранения получили шесть человек - четверо жителей Херсона, а также по одному человеку в Белозерке и Камышанах. Повреждены частные и многоквартирные дома, киоск и автомобиль
Указывается, что прокуроры совместно со следователями продолжают фиксацию последствий обстрелов и документируют военные преступления, совершенные вооруженными формированиями государства-агрессора.
Напомним
За три года после освобождения Херсона прокуроры зафиксировали 36 827 преступлений против мира и безопасности человечества. Осужден 41 человек, трое получили пожизненное заключение; погибло 1990 украинцев, включая 44 ребенка.
