Херсон получит больше защиты от российских дронов: Зеленский провел совещание и рассказал детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Херсоне совещание "со всеми, кто отвечает за безопасность". Силы беспилотных систем, Птицы Мадьяра и другие подразделения увеличат в городе возможности защиты, передает УНН.

Сегодня в Херсоне. Уже третья годовщина освобождения города от россиян – оккупанты сбежали отсюда, и мы помним, как смелость наших людей сделала это, как украинские флаги вернулись в город – город Херсон. Я благодарю каждого нашего воина, кто сражался ради Херсона, каждого, кто защищает этот прекрасный город сейчас – жизнь наших людей - сообщил Зеленский.

Президент провел в Херсоне совещание со всеми, кто отвечает за безопасность, а также Силами беспилотных систем.

Определили, что нужно дать Херсону, чтобы было больше защиты. Тысячи ударов российских дронов ежемесячно против этого города, фактически постоянно такая угроза. Определил, что наши Силы беспилотных систем, Птицы Мадьяра и другие подразделения увеличат здесь возможности. Именно возможности защиты. Важно все это реализовать. Определили задачи для защиты дорог, логистики – чиновники помогут - резюмировал Зеленский.

Напомним

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, за три года после освобождения Херсона прокуроры, которые начали фиксировать преступления российских военных уже в первые дни после освобождения, зафиксировали в регионе 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, 41 человек осужден, 3 получили пожизненное заключение, а 1990 украинцев, включая 44 ребенка.