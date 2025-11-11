$41.960.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский прибыл в Херсон на годовщину освобождения города

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, опубликовав фото у стелы на въезде. Это произошло на третью годовщину освобождения города.

Зеленский прибыл в Херсон на годовщину освобождения города

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон на третью годовщину освобождения города, передает УНН.

Президент Украины в своем Telegram-канале обнародовал фото у стелы на въезде в Херсон.

"Слава Украине!" - указано в подписи к фото Главы государства.

ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне11.11.25, 09:18 • 3272 просмотра

Добавим

Также Зеленский обнародовал видео вручения наград по случаю третьей годовщины освобождения Херсона.

Сегодня отмечаем очень важный день – третью годовщину изгнания российских оккупантов из Херсона. Отметил государственными наградами людей разных профессий – военных и гражданских, – которые все в Херсоне служат для своего государства 

- подчеркнул Президент.

Напомним

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, за три года после освобождения Херсона прокуроры, которые начали фиксировать преступления российских военных уже в первые дни после освобождения, зафиксировали в регионе 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, 41 человек осужден, 3 получили пожизненное заключение, а 1990 украинцев, включая 44 ребенка.

Антонина Туманова

