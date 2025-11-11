Зеленский прибыл в Херсон на годовщину освобождения города
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, опубликовав фото у стелы на въезде. Это произошло на третью годовщину освобождения города.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон на третью годовщину освобождения города, передает УНН.
Президент Украины в своем Telegram-канале обнародовал фото у стелы на въезде в Херсон.
"Слава Украине!" - указано в подписи к фото Главы государства.
Добавим
Также Зеленский обнародовал видео вручения наград по случаю третьей годовщины освобождения Херсона.
Сегодня отмечаем очень важный день – третью годовщину изгнания российских оккупантов из Херсона. Отметил государственными наградами людей разных профессий – военных и гражданских, – которые все в Херсоне служат для своего государства
Напомним
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, за три года после освобождения Херсона прокуроры, которые начали фиксировать преступления российских военных уже в первые дни после освобождения, зафиксировали в регионе 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, 41 человек осужден, 3 получили пожизненное заключение, а 1990 украинцев, включая 44 ребенка.