Зеленський прибув до Херсона на річницю звільнення міста
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Херсона, опублікувавши фото біля стели на в'їзді. Це сталося на третю річницю звільнення міста.
Президент України у своєму Telegram-каналі оприлюднив фото біля стели на в'їзді у Херсон.
"Слава Україні!" - зазначено у підписі до фото Глави держави.
Також Зеленський оприлюднив відео вручення нагород з нагоди третьої річниці звільнення Херсону.
Сьогодні відзначаємо дуже важливий день – третю річницю вигнання російських окупантів із Херсону. Відзначив державними нагородами людей різних професій – військових і цивільних, – які всі в Херсоні служать для своєї держави
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за три роки після звільнення Херсона прокурори, які почали фіксувати злочини російських військових уже в перші дні після звільнення, зафіксували у регіоні 36 827 злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 41 особу засуджено, 3 отримали довічне ув'язнення, а 1990 українців, включаючи 44 дитини.