19:55 • 10427 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26366 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34747 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51934 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33679 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50185 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41202 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22936 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24845 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26277 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
ГУР оприлюднило дані про понад тисячу культурних цінностей, які загарбники викрали у окупованому Херсоні

Київ • УНН

 • 3936 перегляди

ГУР МО України оприлюднило дані про 1233 викрадені картини з Херсонської художньої галереї, що є частиною загального переліку цінностей. Це сталося до третьої річниці визволення Херсона, і серед викраденого твори відомих українських та європейських художників.

ГУР оприлюднило дані про понад тисячу культурних цінностей, які загарбники викрали у окупованому Херсоні

До третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднює інформацію  про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці зс рф під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких — живопис, графіка, скульптура та іконопис. Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму

- йдеться у повідомленні.

На порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею.

Серед них — твори українських і європейських художників XIX–XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Доповнення

Раніше ГУР МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію  стосовно 178 цінностей, які були вивезені окупантами з музею "Кам’яна могила" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У центральному військовому окрузі рф нарахували понад 600 загиблих через хаос, антисанітарію і наркотики - ГУР10.11.25, 09:16 • 5832 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКультура
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Крим
Україна
Херсон