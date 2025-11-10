У центральному військовому окрузі рф нарахували понад 600 загиблих через хаос, антисанітарію і наркотики - ГУР

Понад шістсот російських військових загинули в Центральному військовому окрузі рф у 2024–2025 роках не на полі бою, а через пияцтво, наркотики, самогубства та антисанітарію. Масові смерті свідчать про глибоку деморалізацію та розклад армії окупанта. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Впродовж 2024–2025 років внаслідок службової недбалості, передозування алкоголем і наркотиками, бійок та антисанітарії загинули понад 600 військовослужбовців центрального військового округу рф — одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії

Зокрема, у 2024 році щонайменше 71 військовослужбовець скоїв самогубство, а за перше півріччя 2025 року вкоротили собі віку вже 86 солдатів та офіцерів.

Тим часом низька якість харчів у військових частинах округу призвела до смерті 32 окупантів від харчових отруєнь.

Вбивають московитів і наркотики: за неповний 2025 рік зафіксовано 112 випадків смертей від наркотичного отруєння, що майже наздогнало показник за весь 2024 рік — тоді померло 143 особи