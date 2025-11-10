Более шестисот российских военнослужащих погибли в Центральном военном округе рф в 2024–2025 годах не на поле боя, а из-за пьянства, наркотиков, самоубийств и антисанитарии. Массовые смерти свидетельствуют о глубокой деморализации и разложении армии оккупанта. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

В течение 2024–2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих Центрального военного округа РФ — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии.

В частности, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года покончили с собой уже 86 солдат и офицеров.

Тем временем низкое качество продуктов питания в воинских частях округа привело к смерти 32 оккупантов от пищевых отравлений.

Убивают московитов и наркотики: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год — тогда умерло 143 человека