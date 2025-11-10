ukenru
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
В центральном военном округе рф насчитали более 600 погибших из-за хаоса, антисанитарии и наркотиков - ГУР

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

В течение 2024–2025 годов более шестисот российских военных Центрального округа погибли от пьянства, наркотиков, самоубийств и антисанитарии. Эти показатели свидетельствуют о серьезном моральном кризисе в российской армии.

В центральном военном округе рф насчитали более 600 погибших из-за хаоса, антисанитарии и наркотиков - ГУР

Более шестисот российских военнослужащих погибли в Центральном военном округе рф в 2024–2025 годах не на поле боя, а из-за пьянства, наркотиков, самоубийств и антисанитарии. Массовые смерти свидетельствуют о глубокой деморализации и разложении армии оккупанта. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

В течение 2024–2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих Центрального военного округа РФ — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии.

- говорится в сообщении.

В частности, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года покончили с собой уже 86 солдат и офицеров.

Тем временем низкое качество продуктов питания в воинских частях округа привело к смерти 32 оккупантов от пищевых отравлений.

Убивают московитов и наркотики: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год — тогда умерло 143 человека

- добавили в ГУР.

Рост уровня самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента.

Более тысячи солдат и 57 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки10.11.25, 07:18 • 3300 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Столкновения