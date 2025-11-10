Более тысячи солдат и 57 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За сутки 9 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 57 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1152160 (+1090) человек ликвидировано

танков ‒ 11342 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 23552 (+7)

артиллерийских систем ‒ 34349 (+9)

РСЗО ‒ 1538 (0)

средства ПВО ‒ 1239 (0)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 79425 (+57)

крылатые ракеты ‒ 3926 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66957 (+77)

специальная техника ‒ 3993 (0)

Данные уточняются.

Напомним

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

