07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

ГУР МО Украины обнародовало данные о 1233 похищенных картинах из Херсонской художественной галереи, что является частью общего перечня ценностей. Это произошло до третьей годовщины освобождения Херсона, и среди похищенного произведения известных украинских и европейских художников.

ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне

К третьей годовщине освобождения города Херсона из-под российской оккупации на портале War&Sanctions ГУР МО Украины публикует информацию о более чем тысяче культурных ценностей, похищенных оккупационными войсками из Херсонской областной художественной галереи имени А. Шовкуненко. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Во время временной оккупации города военнослужащие вс рф под руководством российских музейщиков системно вывозили экспонаты из художественного музея, среди которых — живопись, графика, скульптура и иконопись. Часть из них была незаконно перевезена на территорию временно оккупированного Крыма

- говорится в сообщении.

На портале War&Sanctions опубликованы данные о 1233 похищенных картинах, что является лишь частью общего перечня культурных ценностей, незаконно вывезенных оккупантами из музея.

Среди них — произведения украинских и европейских художников XIX–XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.

Похищая и присваивая украинское культурное наследие, россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечению виновных к ответственности.

Дополнение

Ранее ГУР МО Украины на портале War&Sanctions опубликовало информацию о 178 ценностях, которые были вывезены оккупантами из музея "Каменная могила" на временно оккупированной территории Запорожской области.

В центральном военном округе рф насчитали более 600 погибших из-за хаоса, антисанитарии и наркотиков - ГУР10.11.25, 09:16

Ольга Розгон

