ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне
Киев • УНН
ГУР МО Украины обнародовало данные о 1233 похищенных картинах из Херсонской художественной галереи, что является частью общего перечня ценностей. Это произошло до третьей годовщины освобождения Херсона, и среди похищенного произведения известных украинских и европейских художников.
К третьей годовщине освобождения города Херсона из-под российской оккупации на портале War&Sanctions ГУР МО Украины публикует информацию о более чем тысяче культурных ценностей, похищенных оккупационными войсками из Херсонской областной художественной галереи имени А. Шовкуненко. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
Во время временной оккупации города военнослужащие вс рф под руководством российских музейщиков системно вывозили экспонаты из художественного музея, среди которых — живопись, графика, скульптура и иконопись. Часть из них была незаконно перевезена на территорию временно оккупированного Крыма
На портале War&Sanctions опубликованы данные о 1233 похищенных картинах, что является лишь частью общего перечня культурных ценностей, незаконно вывезенных оккупантами из музея.
Среди них — произведения украинских и европейских художников XIX–XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.
Похищая и присваивая украинское культурное наследие, россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечению виновных к ответственности.
Дополнение
Ранее ГУР МО Украины на портале War&Sanctions опубликовало информацию о 178 ценностях, которые были вывезены оккупантами из музея "Каменная могила" на временно оккупированной территории Запорожской области.
В центральном военном округе рф насчитали более 600 погибших из-за хаоса, антисанитарии и наркотиков - ГУР10.11.25, 09:16 • 5670 просмотров