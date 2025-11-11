36 тисяч злочинів, 1990 загиблих українців, включаючи 44 дитини: прокурори розповіли про скоєне рф до річниці звільнення Херсона

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10379 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26227 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34644 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51780 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33608 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50090 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41120 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51780 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45642 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50090 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41120 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94005 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5360 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29929 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35198 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60899 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136876 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

36 тисяч злочинів, 1990 загиблих українців, включаючи 44 дитини: прокурори розповіли про скоєне рф до річниці звільнення Херсона

Київ • УНН

 • 2466 перегляди

За три роки після звільнення Херсона прокурори зафіксували 36 827 злочинів проти миру та безпеки людства. Засуджено 41 особу, троє отримали довічне ув'язнення; загинуло 1990 українців, включаючи 44 дитини.

36 тисяч злочинів, 1990 загиблих українців, включаючи 44 дитини: прокурори розповіли про скоєне рф до річниці звільнення Херсона

За три роки після звільнення Херсона прокурори, які почали фіксувати злочини російських військових уже в перші дні після звільнення, зафіксували у регіоні 36 827 злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 41 особу засуджено, 3 отримали довічне ув'язнення, а 1990 українців, включаючи 44 дитини, загинули, повідомили 11 листопада в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Три роки з дня звільнення Херсона. Три роки тому, після місяців окупації, Херсон повернувся під контроль України. Уже в перші дні після звільнення прокурори та слідчі почали фіксувати злочини російських військових. Зібрані докази стали основою проваджень, що сьогодні розглядаються українськими судами", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляється, за три роки під процесуальним керівництвом прокурорів Херсонщини зафіксовано 36 827 злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ст. 436-447 КК України). "239 підозрюваних, щодо 212 осіб обвинувальні акти керовано до суду. 41 особу засуджено, 3 - довічно", - свідчать дані прокуратури.

За цими цифрами - живі історії: 1990 загиблих українців, серед них 44 дитини. Понад 6500 поранених. Зруйновано більше ніж 45 тисяч цивільних об'єктів

- повідомили у прокуратурі.

За ці роки прокурори Херсонщини не лише документували злочини окупантів. Вони встановили імена тих, хто катував, переслідував і вбивав мирних людей. Сьогодні ці військові рф відповідають перед судом за агресію, терор і воєнні злочини проти України.

Та справедливість наздоганяє не лише ворогів у російській формі. На лаві підсудних і ті, хто зрадив своїх. Колишні депутати, чиновники, правоохоронці, які добровільно стали на бік окупантів, тепер відповідають за державну зраду.

Як повідомили у прокуратурі, 2612 проваджень зафіксовано за злочини проти національної безпеки - ті, хто зрадив Україну, очолював окупаційні органи, організовував псевдореферендуми, працював у каральних структурах чи передавав дані ворогу.

"1275 підозрюваних, щодо 1200 осіб до суду скеровані обвинувальні акти. 425 осіб засуджено, 9 - довічно ув'язнені", - навели дані у прокуратурі.

"Але за всіма цифрами та вироками - люди. Щодня прокурори чують їхні розповіді про окупацію, біль і втрату. Ці історії неможливо забути. Саме вони нагадують, заради чого триває боротьба, аби відновити справедливість і повернути гідність кожному, хто постраждав", - підкреслили в Офісі Генпрокурора.

ГУР оприлюднило дані про понад тисячу культурних цінностей, які загарбники викрали у окупованому Херсоні 11.11.25, 09:18 • 3936 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Україна
Херсон