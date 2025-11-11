36 тисяч злочинів, 1990 загиблих українців, включаючи 44 дитини: прокурори розповіли про скоєне рф до річниці звільнення Херсона

За три роки після звільнення Херсона прокурори, які почали фіксувати злочини російських військових уже в перші дні після звільнення, зафіксували у регіоні 36 827 злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 41 особу засуджено, 3 отримали довічне ув'язнення, а 1990 українців, включаючи 44 дитини, загинули, повідомили 11 листопада в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Три роки з дня звільнення Херсона. Три роки тому, після місяців окупації, Херсон повернувся під контроль України. Уже в перші дні після звільнення прокурори та слідчі почали фіксувати злочини російських військових. Зібрані докази стали основою проваджень, що сьогодні розглядаються українськими судами", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляється, за три роки під процесуальним керівництвом прокурорів Херсонщини зафіксовано 36 827 злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ст. 436-447 КК України). "239 підозрюваних, щодо 212 осіб обвинувальні акти керовано до суду. 41 особу засуджено, 3 - довічно", - свідчать дані прокуратури.

За цими цифрами - живі історії: 1990 загиблих українців, серед них 44 дитини. Понад 6500 поранених. Зруйновано більше ніж 45 тисяч цивільних об'єктів - повідомили у прокуратурі.

За ці роки прокурори Херсонщини не лише документували злочини окупантів. Вони встановили імена тих, хто катував, переслідував і вбивав мирних людей. Сьогодні ці військові рф відповідають перед судом за агресію, терор і воєнні злочини проти України.

Та справедливість наздоганяє не лише ворогів у російській формі. На лаві підсудних і ті, хто зрадив своїх. Колишні депутати, чиновники, правоохоронці, які добровільно стали на бік окупантів, тепер відповідають за державну зраду.

Як повідомили у прокуратурі, 2612 проваджень зафіксовано за злочини проти національної безпеки - ті, хто зрадив Україну, очолював окупаційні органи, організовував псевдореферендуми, працював у каральних структурах чи передавав дані ворогу.

"1275 підозрюваних, щодо 1200 осіб до суду скеровані обвинувальні акти. 425 осіб засуджено, 9 - довічно ув'язнені", - навели дані у прокуратурі.

"Але за всіма цифрами та вироками - люди. Щодня прокурори чують їхні розповіді про окупацію, біль і втрату. Ці історії неможливо забути. Саме вони нагадують, заради чого триває боротьба, аби відновити справедливість і повернути гідність кожному, хто постраждав", - підкреслили в Офісі Генпрокурора.

ГУР оприлюднило дані про понад тисячу культурних цінностей, які загарбники викрали у окупованому Херсоні