36 тисяч злочинів, 1990 загиблих українців, включаючи 44 дитини: прокурори розповіли про скоєне рф до річниці звільнення Херсона
Київ • УНН
За три роки після звільнення Херсона прокурори зафіксували 36 827 злочинів проти миру та безпеки людства. Засуджено 41 особу, троє отримали довічне ув'язнення; загинуло 1990 українців, включаючи 44 дитини.
За три роки після звільнення Херсона прокурори, які почали фіксувати злочини російських військових уже в перші дні після звільнення, зафіксували у регіоні 36 827 злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 41 особу засуджено, 3 отримали довічне ув'язнення, а 1990 українців, включаючи 44 дитини, загинули, повідомили 11 листопада в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
"Три роки з дня звільнення Херсона. Три роки тому, після місяців окупації, Херсон повернувся під контроль України. Уже в перші дні після звільнення прокурори та слідчі почали фіксувати злочини російських військових. Зібрані докази стали основою проваджень, що сьогодні розглядаються українськими судами", - зазначили у прокуратурі.
Як повідомляється, за три роки під процесуальним керівництвом прокурорів Херсонщини зафіксовано 36 827 злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ст. 436-447 КК України). "239 підозрюваних, щодо 212 осіб обвинувальні акти керовано до суду. 41 особу засуджено, 3 - довічно", - свідчать дані прокуратури.
За цими цифрами - живі історії: 1990 загиблих українців, серед них 44 дитини. Понад 6500 поранених. Зруйновано більше ніж 45 тисяч цивільних об'єктів
За ці роки прокурори Херсонщини не лише документували злочини окупантів. Вони встановили імена тих, хто катував, переслідував і вбивав мирних людей. Сьогодні ці військові рф відповідають перед судом за агресію, терор і воєнні злочини проти України.
Та справедливість наздоганяє не лише ворогів у російській формі. На лаві підсудних і ті, хто зрадив своїх. Колишні депутати, чиновники, правоохоронці, які добровільно стали на бік окупантів, тепер відповідають за державну зраду.
Як повідомили у прокуратурі, 2612 проваджень зафіксовано за злочини проти національної безпеки - ті, хто зрадив Україну, очолював окупаційні органи, організовував псевдореферендуми, працював у каральних структурах чи передавав дані ворогу.
"1275 підозрюваних, щодо 1200 осіб до суду скеровані обвинувальні акти. 425 осіб засуджено, 9 - довічно ув'язнені", - навели дані у прокуратурі.
"Але за всіма цифрами та вироками - люди. Щодня прокурори чують їхні розповіді про окупацію, біль і втрату. Ці історії неможливо забути. Саме вони нагадують, заради чого триває боротьба, аби відновити справедливість і повернути гідність кожному, хто постраждав", - підкреслили в Офісі Генпрокурора.
ГУР оприлюднило дані про понад тисячу культурних цінностей, які загарбники викрали у окупованому Херсоні 11.11.25, 09:18 • 3936 переглядiв