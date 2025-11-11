36 тысяч преступлений, 1990 погибших украинцев, включая 44 ребенка: прокуроры рассказали о совершенном рф к годовщине освобождения Херсона

За три года после освобождения Херсона прокуроры, которые начали фиксировать преступления российских военных уже в первые дни после освобождения, зафиксировали в регионе 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, 41 человек осужден, 3 получили пожизненное заключение, а 1990 украинцев, включая 44 ребенка, погибли, сообщили 11 ноября в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Три года со дня освобождения Херсона. Три года назад, после месяцев оккупации, Херсон вернулся под контроль Украины. Уже в первые дни после освобождения прокуроры и следователи начали фиксировать преступления российских военных. Собранные доказательства стали основой производств, которые сегодня рассматриваются украинскими судами", - отметили в прокуратуре.

Как сообщается, за три года под процессуальным руководством прокуроров Херсонщины зафиксировано 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (ст. 436-447 УК Украины). "239 подозреваемых, в отношении 212 человек обвинительные акты направлены в суд. 41 человек осужден, 3 - пожизненно", - свидетельствуют данные прокуратуры.

За этими цифрами - живые истории: 1990 погибших украинцев, среди них 44 ребенка. Более 6500 раненых. Разрушено более 45 тысяч гражданских объектов - сообщили в прокуратуре.

За эти годы прокуроры Херсонщины не только документировали преступления оккупантов. Они установили имена тех, кто пытал, преследовал и убивал мирных людей. Сегодня эти военные рф отвечают перед судом за агрессию, террор и военные преступления против Украины.

Но справедливость настигает не только врагов в российской форме. На скамье подсудимых и те, кто предал своих. Бывшие депутаты, чиновники, правоохранители, которые добровольно встали на сторону оккупантов, теперь отвечают за государственную измену.

Как сообщили в прокуратуре, 2612 производств зафиксировано за преступления против национальной безопасности - те, кто предал Украину, возглавлял оккупационные органы, организовывал псевдореферендумы, работал в карательных структурах или передавал данные врагу.

"1275 подозреваемых, в отношении 1200 человек в суд направлены обвинительные акты. 425 человек осуждены, 9 - пожизненно заключены", - привели данные в прокуратуре.

"Но за всеми цифрами и приговорами - люди. Ежедневно прокуроры слышат их рассказы об оккупации, боли и утрате. Эти истории невозможно забыть. Именно они напоминают, ради чего продолжается борьба, чтобы восстановить справедливость и вернуть достоинство каждому, кто пострадал", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

