Эксклюзив
08:48 • 3068 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 12378 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 17431 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 56495 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 71625 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100170 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 117930 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120380 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86462 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57472 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
36 тысяч преступлений, 1990 погибших украинцев, включая 44 ребенка: прокуроры рассказали о совершенном рф к годовщине освобождения Херсона

Киев • УНН

 • 862 просмотра

За три года после освобождения Херсона прокуроры зафиксировали 36 827 преступлений против мира и безопасности человечества. Осужден 41 человек, трое получили пожизненное заключение; погибло 1990 украинцев, включая 44 ребенка.

36 тысяч преступлений, 1990 погибших украинцев, включая 44 ребенка: прокуроры рассказали о совершенном рф к годовщине освобождения Херсона

За три года после освобождения Херсона прокуроры, которые начали фиксировать преступления российских военных уже в первые дни после освобождения, зафиксировали в регионе 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, 41 человек осужден, 3 получили пожизненное заключение, а 1990 украинцев, включая 44 ребенка, погибли, сообщили 11 ноября в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Три года со дня освобождения Херсона. Три года назад, после месяцев оккупации, Херсон вернулся под контроль Украины. Уже в первые дни после освобождения прокуроры и следователи начали фиксировать преступления российских военных. Собранные доказательства стали основой производств, которые сегодня рассматриваются украинскими судами", - отметили в прокуратуре.

Как сообщается, за три года под процессуальным руководством прокуроров Херсонщины зафиксировано 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (ст. 436-447 УК Украины). "239 подозреваемых, в отношении 212 человек обвинительные акты направлены в суд. 41 человек осужден, 3 - пожизненно", - свидетельствуют данные прокуратуры.

За этими цифрами - живые истории: 1990 погибших украинцев, среди них 44 ребенка. Более 6500 раненых. Разрушено более 45 тысяч гражданских объектов

- сообщили в прокуратуре.

За эти годы прокуроры Херсонщины не только документировали преступления оккупантов. Они установили имена тех, кто пытал, преследовал и убивал мирных людей. Сегодня эти военные рф отвечают перед судом за агрессию, террор и военные преступления против Украины.

Но справедливость настигает не только врагов в российской форме. На скамье подсудимых и те, кто предал своих. Бывшие депутаты, чиновники, правоохранители, которые добровольно встали на сторону оккупантов, теперь отвечают за государственную измену.

Как сообщили в прокуратуре, 2612 производств зафиксировано за преступления против национальной безопасности - те, кто предал Украину, возглавлял оккупационные органы, организовывал псевдореферендумы, работал в карательных структурах или передавал данные врагу.

"1275 подозреваемых, в отношении 1200 человек в суд направлены обвинительные акты. 425 человек осуждены, 9 - пожизненно заключены", - привели данные в прокуратуре.

"Но за всеми цифрами и приговорами - люди. Ежедневно прокуроры слышат их рассказы об оккупации, боли и утрате. Эти истории невозможно забыть. Именно они напоминают, ради чего продолжается борьба, чтобы восстановить справедливость и вернуть достоинство каждому, кто пострадал", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне11.11.25, 09:18 • 2648 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Украина
Херсон