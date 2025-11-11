36 тысяч преступлений, 1990 погибших украинцев, включая 44 ребенка: прокуроры рассказали о совершенном рф к годовщине освобождения Херсона
Киев • УНН
За три года после освобождения Херсона прокуроры зафиксировали 36 827 преступлений против мира и безопасности человечества. Осужден 41 человек, трое получили пожизненное заключение; погибло 1990 украинцев, включая 44 ребенка.
За три года после освобождения Херсона прокуроры, которые начали фиксировать преступления российских военных уже в первые дни после освобождения, зафиксировали в регионе 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, 41 человек осужден, 3 получили пожизненное заключение, а 1990 украинцев, включая 44 ребенка, погибли, сообщили 11 ноября в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"Три года со дня освобождения Херсона. Три года назад, после месяцев оккупации, Херсон вернулся под контроль Украины. Уже в первые дни после освобождения прокуроры и следователи начали фиксировать преступления российских военных. Собранные доказательства стали основой производств, которые сегодня рассматриваются украинскими судами", - отметили в прокуратуре.
Как сообщается, за три года под процессуальным руководством прокуроров Херсонщины зафиксировано 36 827 преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (ст. 436-447 УК Украины). "239 подозреваемых, в отношении 212 человек обвинительные акты направлены в суд. 41 человек осужден, 3 - пожизненно", - свидетельствуют данные прокуратуры.
За этими цифрами - живые истории: 1990 погибших украинцев, среди них 44 ребенка. Более 6500 раненых. Разрушено более 45 тысяч гражданских объектов
За эти годы прокуроры Херсонщины не только документировали преступления оккупантов. Они установили имена тех, кто пытал, преследовал и убивал мирных людей. Сегодня эти военные рф отвечают перед судом за агрессию, террор и военные преступления против Украины.
Но справедливость настигает не только врагов в российской форме. На скамье подсудимых и те, кто предал своих. Бывшие депутаты, чиновники, правоохранители, которые добровольно встали на сторону оккупантов, теперь отвечают за государственную измену.
Как сообщили в прокуратуре, 2612 производств зафиксировано за преступления против национальной безопасности - те, кто предал Украину, возглавлял оккупационные органы, организовывал псевдореферендумы, работал в карательных структурах или передавал данные врагу.
"1275 подозреваемых, в отношении 1200 человек в суд направлены обвинительные акты. 425 человек осуждены, 9 - пожизненно заключены", - привели данные в прокуратуре.
"Но за всеми цифрами и приговорами - люди. Ежедневно прокуроры слышат их рассказы об оккупации, боли и утрате. Эти истории невозможно забыть. Именно они напоминают, ради чего продолжается борьба, чтобы восстановить справедливость и вернуть достоинство каждому, кто пострадал", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
