Херсон отримає більше захисту від російських дронів: Зеленський провів нараду і розповів деталі

Президент України Володимир Зеленський провів у Херсоні нараду "з усіма, хто відповідає за безпеку". Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать у місті спроможності захисту, передає УНН.

Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто – місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей

Президент провів у Херсоні нараду з усіма, хто відповідає за безпеку, а також Силами безпілотних систем.

Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики – урядовці допоможуть