Вражеские удары по Харьковщине: три человека погибли, десять пострадали

Три человека погибли, еще десять пострадали в результате вражеских ударов по Харьковской области 7 декабря. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в течение воскресенья российская армия совершила ряд ударов по населенным пунктам Харьковской области:

около 4:00 оккупанты нанесли авиаудар по селу Подолы Купянского района. Погибла 70-летняя женщина, еще одна - 68 лет - получила ранения. Повреждены дома;

ориентировочно в 10:50 российские войска снова ударили с авиации - на этот раз по Купянск-Узловому. Погибла 68-летняя женщина, пострадал 69-летний мужчина. В населенном пункте зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры;

днем в результате атаки вражеского FPV-дрона по поселку Боровая Изюмского района ранен 68-летний мужчина;

около 12:00 оккупанты атаковали FPV-дронами село Ивашки Богодуховского района: поврежден многоквартирный дом.

кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Старый Салтов. Погиб мужчина, еще семеро получили ранения.

"Под процессуальным руководством Купянской, Изюмской, Богодуховской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним

5 декабря в городе Изюм Харьковской области в результате удара российского беспилотника по грузовику во время перегрузки дров погибли двое мужчин 52 и 67 лет.

