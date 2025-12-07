Вражеские удары по Харьковщине: три человека погибли, десять пострадали

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 3856 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 8198 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
14:41 • 12050 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 17250 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 44361 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 56676 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 62377 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 56743 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 59369 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56314 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА7 декабря, 09:35 • 6192 просмотра
Новый "африканский корпус" рф обвиняют в изнасилованиях и обезглавливаниях гражданских в Мали7 декабря, 10:53 • 4136 просмотра
российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригадыVideo7 декабря, 11:25 • 13249 просмотра
Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые7 декабря, 11:46 • 5332 просмотра
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ15:33 • 6672 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 47163 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 56688 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 69265 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 90159 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 77725 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Петр Павел
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Кременчуг
Село
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 39554 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 49101 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 50378 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 64346 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 62123 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Вражеские удары по Харьковщине: три человека погибли, десять пострадали

Киев • УНН

 • 70 просмотра

7 декабря в результате вражеских ударов по Харьковщине погибли три человека и еще десять получили ранения. российская армия нанесла авиаудары, использовала FPV-дроны и ракеты по населенным пунктам области.

Вражеские удары по Харьковщине: три человека погибли, десять пострадали

Три человека погибли, еще десять пострадали в результате вражеских ударов по Харьковской области 7 декабря. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в течение воскресенья российская армия совершила ряд ударов по населенным пунктам Харьковской области:

  • около 4:00 оккупанты нанесли авиаудар по селу Подолы Купянского района. Погибла 70-летняя женщина, еще одна - 68 лет - получила ранения. Повреждены дома;
    • ориентировочно в 10:50 российские войска снова ударили с авиации - на этот раз по Купянск-Узловому. Погибла 68-летняя женщина, пострадал 69-летний мужчина. В населенном пункте зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры;
      • днем в результате атаки вражеского FPV-дрона по поселку Боровая Изюмского района ранен 68-летний мужчина;
        • около 12:00 оккупанты атаковали FPV-дронами село Ивашки Богодуховского района: поврежден многоквартирный дом.
          • кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Старый Салтов. Погиб мужчина, еще семеро получили ранения.

            "Под процессуальным руководством Купянской, Изюмской, Богодуховской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

            Напомним

            5 декабря в городе Изюм Харьковской области в результате удара российского беспилотника по грузовику во время перегрузки дров погибли двое мужчин 52 и 67 лет.

            В Харьковской области российские БПЛА атаковали Чугуевскую громаду, повреждено промышленное предприятие05.12.25, 00:28 • 4005 просмотров

            Вадим Хлюдзинский

            Война в Украине
            Война в Украине
            Харьковская область