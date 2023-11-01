Мін'юст та КНДІСЕ показали ФБР американську мікроелектроніку у зброї росії, якою та кошмарить Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз навели представникам США наочні приклади використання іноземних компонентів, зокрема американських, у ракетах та дронах, якими росія вбиває мирне населення та нищить цивільну інфраструктуру України. Про це у своєму Telegram-каналі розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.
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За його словами, у КНДІСЕ відбулась робоча зустріч з питань санкційної політики та міжнародного співробітництва у галузі судової експертизи, учасниками якої стали представники керівництва міністерства юстиції України та делегація, яка представляла міністерства юстиції та торгівлі США й Федеральне Бюро Розслідувань.
«Українські експерти досліджують російську зброю з початку війни і нині мають максимально деталізований звіт щодо використання ворогом іноземної мікроелектроніки для розвитку військово-промислового комплексу рф. Фахівці КНДІСЕ навели представникам США наочні приклади використання іноземних компонентів, зокрема, американських у російських ракетах та дронах, які вбивають мирне населення та нищать цивільну інфраструктуру України», - зазначив Олександр Рувін.
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За його словами, учасники на власні очі побачили частини й уламки ракет Х-101, «Іскандер», «Кинджал», «Калібр», розвідувальних дронів «Картограф», «Supercam», «Орлан-10», дронів-камікадзе Shahed 136 (Герань-2) та іншу російську зброю. Визначення та аналіз використаної мікроелектроніки у ворожій техніці, вважає Рувін, допомагають зрозуміти її можливості й сприяють розробці ефективних заходів протидії та захисту.
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Як зазначив очільник Інституту, ключовими аспектами співпраці України та США щодо санкційної політики учасники зустрічі визначили розширення переліку суб'єктів, які підтримують війну та підпадають під санкції, перешкоджання постачання до росії товарів подвійного призначення через посередні країни та заходи з обмеження доступу ворога до інноваційних технологій.
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«Даний перелік далеко невичерпний, тому робота за напрямком санкцій продовжиться й надалі. Дякуємо партнерам за підтримку України в боротьбі проти російській агресії та захист цінностей всього демократичного світу!», - резюмував Олександр Рувін.