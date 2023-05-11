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КНДІСЕ під час війни є одним з ключових відомств в Україні, - Веніславський

КНДІСЕ під час війни є одним з ключових відомств в Україні, - Веніславський

Київ • УНН

 • 1375303 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є одним з ключових відомств в Україні під час війни. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський. Він наголосив, що такі роботи в тилу допомагають у боротьбі з ворогом.

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Цитата

“КНДІСЕ під час війни є одним із ключових відомств в Україні. Саме там оцінюють розмір збитків від російської агресії. Також експертизи проводяться і щодо засобів ураження, які застосовує ворог. В інституті проводять їх ідентифікацію, визначають звідки вони летіли і яку шкоду завдали. Загалом діяльність таких інститутів дуже важлива і безперечно їх треба всіляко підтримувати. Ми можемо говорити, що вони допомагають нам вести боротьбу із ворогом в тилу”, - повідомив він.

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Раніше

Директор інституту Олександр Рувін розповів, що за час війни в КНДІСЕ дослідили понад 20 тонн частин та уламків російських ракет та БПЛА.

За словами Юрія Ігната, речника командування Повітряних Сил ЗСУ, саме експертизи інституту допомагають нашим військовим розуміти, якою зброєю з нами воюють росіяни, які в них є можливості і з чого, взагалі, ця зброя складається.

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