“Війна дронів”: Гуменюк розповіла про важливість дослідження безпілотників для протиповітряної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Війну росії з Україною вже охрестили “війною дронів”, тому вкрай важливо досліджувати безпілотники, якими користується ворог, для покращення протиповітряної оборони держави. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
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“Для того, щоб правильно будувати захист, необхідно розуміти від чого саме ми захищаємося. Під час повномасштабного вторгнення ми неодноразово спостерігали пошуки нової тактики та нових видів озброєння з боку ворога. Цю війну вже охрестили війною дронів (...) і дійсно важливо розуміти які саме новації використовує ворог”, - заявила Гуменюк.
Вона наголосила, що система оборони України наразі найвразливіша для атак з неба.
“Тож нам треба вивчати і розуміти що саме ворог споряджає проти нас. Вивчення кожного нового виду озброєння, яке було застосовано, дуже важливо. І всі дослідження, які проводяться інститутами експертиз йдуть на користь оборони”, - резюмувала вона.
Нагадаємо
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджують факти використання дронів росіянами проти України.
Наразі фахівці виконали вже понад 150 комплексних експертиз, під час яких вивчалися питання щодо причин вибуху, типу озброєння вибухового пристрою, групи його вибухової речовини, наявності певних модифікацій тощо.
За даними експертів КНДІСЕ, серед основних видів дронів, які використовує рф, у тому числі для систематичних атак на українські міста – іранські "Shahed 131" та "Shahed 136" відомі, як "дрони-камікадзе". Крім того, ворог застосовує "Shahed-129" та "Shahed-191", а також "Mohajer-4" та "Mohajer-6".