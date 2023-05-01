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Рувін про нічний обстріл: росія перетворила Україну на полігон випробування експериментальних ракет

Рувін про нічний обстріл: росія перетворила Україну на полігон випробування експериментальних ракет

Київ • УНН

 • 371217 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. росія перетворила Україну на полігон випробування своїх експериментальних ракет. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає УНН з посиланням на Facebook інституту.

Деталі

Наразі російські терористи намагаються покращити оптико-електронну систему кореляції по оптичному зображенню місцевості аби більш точно влучати в цілі, зокрема шляхом захоплення зображень на землі, їх звірення із запланованими об'єктами для підтвердження маршруту та коригування удару, тому й проводять такі випробування.

Цитата

«Випробування таких ракет має проводитися на спеціальних військових полігонах, але росіяни роблять це на території України атакуючи цивільні об'єкти, що в котре засвідчує їх злочини проти України і мирного населення. Очікуємо передачі об’єктів дослідження для їх подальшого більш детального вивчення та надання експертних висновків», − повідомив Рувін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рувін розповів, якими ракетами росіяни обстрілюють Україну

Зокрема цієї ночі сили української ППО знешкодили таку експериментальну ракету - «Х-101». Її характерна особливість – червоний колір корпусу та елементів конструкції. З огляду на те, що такі зразки вже надходили на дослідження експертів КНДІСЕ, можна стверджувати, що ракета є дослідно-експериментальною.

Раніше

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін повідомив, що у житловий багатоповерховий будинок у місті Умань Черкаської області, за попередньою версією, влучила російська авіаційна крилата ракета "Х-101", яка обійшлася росіянам у 13 мільйонів доларів.

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