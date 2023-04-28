Попередньо, по будинку в Умані росіяни поцілили ракетою "Х-101" за 13 мільйонів доларів - Рувін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що у житловий багатоповерховий будинок у місті Умань Черкаської області, за попередньою версією, влучила російська авіаційна крилата ракета "Х-101", передає УНН з посиланням на Telegram КНДІСЕ.
Деталі
Експерти КНДІСЕ вже досліджували такий тип ракет, які росіяни і раніше випускали по Україні. Носіями «Х-101» є стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Довжина ракети складає 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, а дальність польоту – до 5000 км, а вартість такої ракети складає 13 мільйонів доларів.
Наразі фахівці КНДІСЕ спільно зі слідчими здійснюють огляд місця події, фіксують та документують всі обставини злочину росіян для проведення подальших лабораторних досліджень. За фактом подій вирішуватимуться питання про остаточну ідентифікацію та детальні характеристики використаної росіянами зброї, щоб з'ясувати її потенційні джерела та відповідальних осіб за запуск. Крім того, визначатиметься ступінь і масштаб пошкоджень будинку, можливість його подальшої експлуатації, реконструкції тощо.
Цитата
«Росіяни мають понести покарання за всі вчинені терористичні акти проти українців, мирного населення і наших дітей, жертв воєнної російської агресії, яких сьогодні, на жаль, стало більше. Нам болить, як і кожному громадянину України. Розуміємо, що достатньої ціни за обірвані життя людей не буде ніколи. Водночас основне завдання експертів, попри тяжку емоційну складову, провести всі необхідні дії на місці події, професійно виконати подальшу лабораторну експертну роботу та надати слідству й суду надійні докази для притягнення винних до відповідальності!» − наголосив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз працюють на місці влучання російської ракети не лише в Умані, а також за фактом пошкодження уламками житлового будинку в місті Українка Київської області.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.
Станом на 15:00 кількість жертв зросла до 17 осіб.