Поліція показала наслідки ранкової ворожої атаки на Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція показала наслідки атаки російських військ ракетами на Київщину, де в місті Українка внаслідок ворожого удару постраждала дитина, пише УНН з посиланням на Facebook ГУНП у Київській області.
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"Навіть на віддаленій території від лінії зіткнення ворог продовжує використовувати балістичні та крилаті ракети для обстрілу наших міст, знову страждає цивільна інфраструктура і мирні люди. На Київщині теж є влучання уламку ракети у багатоповерхівку, постраждала 13-річна дівчинка", - повідомила поліція Київщини.
Доповнення
У місті Українка на Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит.
російська армія вчинила також масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет. У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно
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