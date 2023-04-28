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13 марта, 17:25 • 60657 просмотра

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Полиция показала последствия утренней вражеской атаки на Киевскую область

Полиция показала последствия утренней вражеской атаки на Киевскую область

Киев • УНН

 • 655734 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Полиция показала последствия атаки российских войск ракетами на Киевскую область, где в городе Украинка в результате вражеского удара пострадал ребенок, пишет УНН со ссылкой на Facebook ГУНП в Киевской области.

Цитата

"Даже на отдаленной территории от линии соприкосновения враг продолжает использовать баллистические и крылатые ракеты для обстрела наших городов, снова страдает гражданская инфраструктура и мирные люди. На Киевщине тоже есть попадание обломка ракеты в многоэтажку, пострадала 13-летняя девочка" - сообщила полиция Киевской области.

Дополнение

В городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате этого повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадавший ребенок – девочку доставили в Охматдет.

российская армия совершила также массированную атаку на Днепропетровскую область. Военные из воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет. В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно

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