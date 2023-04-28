Ночная атака рф на Умань унесла жизни уже шестерых человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Ночная атака армии рф на Умань в Черкасской области унесла жизни уже шестерых человек, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
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"28.04/9:02. Умань. К сожалению, уже имеем шестерых погибших в результате ракетных обстрелов. Еще девять - в больнице", - написал Табурец.
Спасательная операция продолжается.
Дополнение
Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.