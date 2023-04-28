Ночная атака рф на Умань унесла жизни уже шестерых человек

Цитата

"28.04/9:02. Умань. К сожалению, уже имеем шестерых погибших в результате ракетных обстрелов. Еще девять - в больнице", - написал Табурец.

Спасательная операция продолжается.

Дополнение

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.