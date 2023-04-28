Нічна атака рф на Умань забрала життя вже шістьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Нічна атака армії рф на Умань у Черкаській області забрала життя вже шістьох людей, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"28.04/9:02. Умань. На жаль, уже маємо шістьох загиблих унаслідок ракетних обстрілів. Ще дев'ятеро - в лікарні", - написав Табурець.
Рятувальна операція триває.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.