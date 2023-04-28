Нічна атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, 11 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок нічної атаки російських військ на України загинули 5 людей, 11 отримали поранення. Про це повідомляє Національна поліція у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні через нічний терор ворога проти мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині станом на 8 годину відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина, та 11 людей поранені, серед них також є дитина", - сказав голова Нацполіції Іван Вигівський.
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З його слів, поліція працює на місцях та документує злочини держави-терориста проти українського народу. Слідчі дії на місці тривають.
"У кожного злочину є імʼя. І жоден злочинець не уникне покарання", - наголосив Вигівський.
Доповнення
У небі над Україною вночі було знищено 21 ворожу ракету з 23.