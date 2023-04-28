Ночная атака рф на Украину унесла жизни пятерых человек, 11 ранены

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"Сегодня из-за ночного террора врага против мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях по состоянию на 8 часов известно о пяти погибших, среди них ребенок, и 11 человек ранены, среди них также есть ребенок", - сказал глава Нацполиции Иван Выгивский.

Детали

По его словам, полиция работает на местах и документирует преступления государства-террориста против украинского народа. Следственные действия на месте продолжаются.

"У каждого преступления есть имя. И ни один преступник не избежит наказания", - подчеркнул Выгивский.

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В небе над Украиной ночью была уничтожена 21 вражеская ракета из 23.