Ночная атака рф на Украину унесла жизни пятерых человек, 11 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате ночной атаки российских войск на Украину погибли 5 человек, 11 получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня из-за ночного террора врага против мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях по состоянию на 8 часов известно о пяти погибших, среди них ребенок, и 11 человек ранены, среди них также есть ребенок", - сказал глава Нацполиции Иван Выгивский.
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По его словам, полиция работает на местах и документирует преступления государства-террориста против украинского народа. Следственные действия на месте продолжаются.
"У каждого преступления есть имя. И ни один преступник не избежит наказания", - подчеркнул Выгивский.
Дополнение
В небе над Украиной ночью была уничтожена 21 вражеская ракета из 23.