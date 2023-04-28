російська ракета в Умані забрала життя вже 3 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок влучання російської ракети в 9-ти поверхівку в Умані вже загинуло 3 людей. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає УНН.
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"В Умані триває рятувальна операція.
За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 - травмовані", - написав Табурець.
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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що необхідно впроваджувати санкції проти тих країн, які допомагають росії купувати західні чіпи для виробництва ракет.
"Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів.
Попередньо 21 ракету з 23, якими били по Україні, було збито.
Маємо перекрити кисень росіянам. Санкції повинні стосуватися тих країн, які допомагають росії купувати західні чіпи для виробництва ракет в обхід обмежень", - написав Єрмак.
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