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российская ракета в Умани унесла жизни уже 3 человек

российская ракета в Умани унесла жизни уже 3 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате попадания российской ракеты в 9-ти этажку в Умани уже погибли 3 человека. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает УНН.

Цитата

"В Умани продолжается спасательная операция.

По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек. Еще 8 - травмированы", - написал Табурец.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что необходимо вводить санкции против тех стран, которые помогают россии покупать западные чипы для производства ракет. 

"Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов.

Предварительно 21 ракета из 23, которыми били по Украине, была сбита.

Мы должны перекрыть кислород россиянам. Санкции должны касаться тех стран, которые помогают россии покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений", - написал Ермак.

Напомним

Оккупанты в Умани попали в жилой дом.

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