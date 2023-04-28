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Умань: є потрапляння в житловий будинок, на місці працюють ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Умані є потрапляння ракети в житловий будинок. Начальник сектору комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк заявила, що на місці працюють ДСНС, передає УНН.

Цитата

"З Умані чекаємо на офіційну інформацію. Наразі там працюють служби ДСНС, поліції та медики", - йдеться в повідомленні.

Зоя Вовк додала, що ворожа ракета потрапила в 9-ти поверхівку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Тим часом у мережі публікують кадри палаючої багатоповерхівки.

Нагадаємо

У КМВА повідомляли, що на Київщині працювала ППО.

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