Умань: є потрапляння в житловий будинок, на місці працюють ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Умані є потрапляння ракети в житловий будинок. Начальник сектору комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк заявила, що на місці працюють ДСНС, передає УНН.
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"З Умані чекаємо на офіційну інформацію. Наразі там працюють служби ДСНС, поліції та медики", - йдеться в повідомленні.
Зоя Вовк додала, що ворожа ракета потрапила в 9-ти поверхівку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Тим часом у мережі публікують кадри палаючої багатоповерхівки.
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У КМВА повідомляли, що на Київщині працювала ППО.