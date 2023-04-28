Умань: есть попадание в жилой дом, на месте работают ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Умани есть попадание ракеты в жилой дом. Начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк заявила, что на месте работают ГСЧС, передает УНН.
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"Из Умани ждем официальной информации. Сейчас там работают службы ГСЧС, полиции и медики", - говорится в сообщении.
Зоя Вовк добавила, что вражеская ракета попала в 9-ти этажку. Информация о пострадавших уточняется.
Тем временем в сети публикуют кадры горящей многоэтажки.
Напомним
В КМВА сообщали, что на Киевщине работала ПВО.