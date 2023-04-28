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Київщина: внаслідок ворожої атаки двоє людей були травмовані

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Двоє людей були травмовані у містечку Українка на Київщині внаслідок ворожої атаки. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Цитата

"Дніпро, Умань та Українка (Київщина).

Житлові будинки знову уражені російськими ракетами.

Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Станом на 7:00 троє людей загинуло та 8-ро поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною. Ще троє людей травмовані.

Українка. Двоє травмованих", - написав Клименко.

Доповнення

Зазначається, що на місцях влучань працюють рятувальники та поліцейські. Вся допомога людям буде надана якнайшвидше.

Нагадаємо

Валерій Залужний повідомив, що в українському небі було знищено 21 ракету.

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