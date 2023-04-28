Київщина: внаслідок ворожої атаки двоє людей були травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Двоє людей були травмовані у містечку Українка на Київщині внаслідок ворожої атаки. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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"Дніпро, Умань та Українка (Київщина).
Житлові будинки знову уражені російськими ракетами.
Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Станом на 7:00 троє людей загинуло та 8-ро поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
У Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною. Ще троє людей травмовані.
Українка. Двоє травмованих", - написав Клименко.
Доповнення
Зазначається, що на місцях влучань працюють рятувальники та поліцейські. Вся допомога людям буде надана якнайшвидше.
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