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В українському небі було знищено 21 ракету - Залужний

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В небі над Україною було знищено 21 ракету. Про це повідомив Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.

Цитата

"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь", - написав Залужний.

Нагадаємо

У КМВА повідомили, що в небі над Києвом було знищено 11 ракет.

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