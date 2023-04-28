В небі над Києвом було знищено 11 ракет - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В небі над Києвом було знищено 11 ракет. Про це інформує Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації.
За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА (Тип дронів встановлюється)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Попередьно, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Також, у КМВА зазначають, що жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.
Наразі, інформація перевіряється і уточнюється.
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