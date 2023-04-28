В небе над Киевом было уничтожено 11 ракет - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В небе над Киевом было уничтожено 11 ракет. Об этом информирует Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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По информации, которая уточняется, обстрел был осуществлен с самолетов стратегической авиации.
По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, было сбито еще 2 БПЛА (Тип дронов устанавливается)", - говорится в сообщении.
Детали
Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Также, в КГВА отмечают, что жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.
Сейчас информация проверяется и уточняется.
Напомним
В результате удара рф по Умани уже есть 5 пострадавших.