В украинском небе была уничтожена 21 ракета - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В небе над Украиной была уничтожена 21 ракета. Об этом сообщил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.
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"Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря.
Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.
Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг", - написал Залужный.
Напомним
В КГВА сообщили, что в небе над Киевом было уничтожено 11 ракет.