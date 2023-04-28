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В украинском небе была уничтожена 21 ракета - Залужный

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В небе над Украиной была уничтожена 21 ракета. Об этом сообщил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.

Цитата

"Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг", - написал Залужный.

Напомним

В КГВА сообщили, что в небе над Киевом было уничтожено 11 ракет.

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