Киевщина: в результате вражеской атаки два человека были травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Два человека были травмированы в городке Украинка Киевской области в результате вражеской атаки. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
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"Днепр, Умань и Украинка (Киевщина).
Жилые дома снова поражены российскими ракетами.
Умань. Две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7:00 три человека погибли и 8 ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В Днепре погибла женщина с 3-летним ребенком. Еще три человека травмированы.
Украинка. Двое травмированных", - написал Клименко.
Дополнение
Отмечается, что на местах попаданий работают спасатели и полицейские. Вся помощь людям будет оказана как можно быстрее.
Напомним
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