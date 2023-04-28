Дніпропетровщина: двоє людей загинули, ще троє постаждали внаслідок ворожого удару
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок ворожого удару на Дніпропетровщині двоє людей загинули, ще троє постаждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки.
У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.
58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що у місті ворожий обстріл зруйнував й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, її вже загасили. Вогнеборці досі працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база, полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати.
Також, постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого вона оговтуватиметься вдома.
Вночі агресор також обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.
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