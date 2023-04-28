Днепропетровщина: два человека погибли, еще трое пострадали в результате вражеского удара
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате вражеского удара на Днепропетровщине два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Рано утром российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. Военные из воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет. Однако есть негативные последствия.
В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.
58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в городе вражеский обстрел разрушил и здание частного предприятия. Там возник пожар, его уже потушили. Пожарные до сих пор работают на другом объекте, который поврежден из-за вражеской атаки. Горит строительная база, пламя охватило 400 кв метров. На данный момент его удалось локализовать.
Также, пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от пережитого она будет оправляться дома.
Ночью агрессор также обстрелял Червоногригорьевскую громаду Никопольского района. Никто не пострадал. Последствия уточняются.
Напомним
российская ракета в Умани унесла жизни уже 3 человек.