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Київщина: через ворожий обстріл Українки постраждала дитина

Київщина: через ворожий обстріл Українки постраждала дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В наслідок падіння уламків ворожої ракети в місті Українка на Київщині постраждала дитина, дівчинку госпіталізовано. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Керівник ОВА також повідомив, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО.

Цитата

«На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30.
Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит», - повідомив Кравченко.

Він повідомив, що на місці працюють всі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога.

Додамо

Ранок 28 квітня почався з масованої ракетної атаки по Україні. Окрім Українки, російські ракети поцілили у 9-поверхівку в Умані, у приватний будинок в Дніпрі.

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