Київщина: через ворожий обстріл Українки постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В наслідок падіння уламків ворожої ракети в місті Українка на Київщині постраждала дитина, дівчинку госпіталізовано. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Керівник ОВА також повідомив, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО.
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«На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30.
Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит», - повідомив Кравченко.
Він повідомив, що на місці працюють всі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога.
Додамо
Ранок 28 квітня почався з масованої ракетної атаки по Україні. Окрім Українки, російські ракети поцілили у 9-поверхівку в Умані, у приватний будинок в Дніпрі.