Киевщина: из-за вражеского обстрела Украинки пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате падения обломков вражеской ракеты в городе Украинка Киевской области пострадал ребенок, девочка госпитализирована. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Руководитель ОВА также сообщил, что все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.
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«К сожалению, в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате этого повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет», - сообщил Кравченко.
Он сообщил, что на месте работают все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь.
Добавим
Утро 28 апреля началось с массированной ракетной атаки по Украине. Кроме Украинки, российские ракеты попали в 9-этажку в Умани, в частный дом в Днепре.