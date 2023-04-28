Удар рф по Умані: кількість жертв зросла до 4 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв нічної атаки російських військ в Умані Черкаської області збільшилася до 4 людей. Кількість постраждалих сягнула 17 осіб. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.
Цитата
"Умань. Оновлення на 8:30. Четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні", - повідомив Клименко.
Деталі
З його слів, відомо про 17 потерпілих. Вони отримують медичну допомогу.
"Врятовано трьох дітей", - додав він.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Доповнення
У небі над Україною вночі було знищено 21 ворожу ракету з 23.